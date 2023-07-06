06 июля 2023, 18:10
Лукашенко допустил начало гражданской войны в Евросоюзе
Президент Белоруссии Лукашенко не исключил, что в ЕС начнется гражданская война
Евросоюз в будущем может охватить гражданская война. Об этом на встрече с журналистами заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело БелТА.
«Я совсем не исключаю этого. Конечно, не хотелось бы в Европе гражданской войны. Для нас это тоже опасно, потому Белоруссия в центре Европы. Не дай бог, если вспыхнет за забором, нам разве будет от этого хорошо?» — задался он вопросом.
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Лукашенко отметил, что власти стран Евросоюза идут к такому развитию событий «торжественным маршем».
«Например, Франция. Там все давно можно погасить, если бы не какая-то упертость властей. С людьми нужно говорить, если виноваты», — добавил белорусский лидер.
Францию с 27 июня охватили массовые беспорядки на фоне гибели несовершеннолетнего алжирца от рук полицейского. В результате погромов пострадали свыше тысячи банков, табачных лавок, торговых центров и магазинов, сообщал французский министр экономики Брюно Ле Мэр.
Александр Лукашенко
Евросоюз
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