Мир 22 марта 2023, 18:36 Лукашенко допустил, что Россия передаст Белоруссии снаряды «с настоящим ураном» Президент Белоруссии Лукашенко: Россия поставит стране снаряды «с настоящим ураном» РИА «Новости»

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Россия поставит в Белоруссию боеприпасы «с настоящим ураном», заявил глава республики Александр Лукашенко. Так он прокомментировал решение Великобритании передать Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Журналисты попросили президента Белоруссии прокомментировать британскую инициативу.

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«Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они (Великобритания — прим. ред.) безумцы, то они этому процессу дадут толчок», — ответил Лукашенко.

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По его словам, нужно уходить в сторону от безумства. Глава республики добавил — как только поставленные Британией боеприпасы взорвутся на российских позициях, последует «страшный ответ», который станет уроком для всей планеты.

Александр Лукашенко призвал не совершать действий, которые вызовут эскалацию конфликта. Президент Белоруссии отметил, что нужно стремиться к мирному урегулированию ситуации, о чем разговаривали Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве.

Сближению России и Китая поспособствовало поведение Запада, рассказал белорусский лидер. По его словам, теперь западные страны из-за этого взбесились.