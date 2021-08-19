Лукашенко: бюджет Белоруссии складывается лучше, чем ожидалось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бюджет страны складывается лучше, чем предполагалось. Об этом сообщило БелТА.

По данным RT, этот вопрос он обсудил на встрече с министром по налогам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым. Лукашенко заявил, что многие считают, что в бюджете страны не хватает денег.

«Абсолютно нет. Как раз удивительно, но бюджет складывается лучше даже, чем мы думали, и лучше, чем могло быть», — заключил он.