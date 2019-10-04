Лукашенко: белорусы и украинцы хорошо понимают друг друга

Лидеры государств обменялись любезностями. Лукашенко поблагодарил Зеленского за теплый прием и назвал Украину «близкой и родной землей». В свою очередь Зеленский выказал уверенность «что каждый украинец гордится тем, что у нас такие добрые соседи».

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Президент Белоруссии пообещал Зеленскому, что Минск не создаст Киеву проблемы. «Если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет», — подчеркнул он.

Однако, по словам дипломата Романа Бессмертного, Киев относится к Минску с недоверием из-за русского влияния на Белоруссию.