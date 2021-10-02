Лукашенко: Белоруссия станет «единой военной базой» с РФ при внешней угрозе

Внешняя агрессия станет для Белоруссии поводом еще больше сблизиться с Россией. В случае необходимости страну превратят в «единую военную базу» с РФ.

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу CNN рассказал, какой будет реакция его страны на внешнюю угрозу. Отрывок его беседы привело издание «СБ.Беларусь сегодня».

«Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей агрессии», — подчеркнул Лукашенко.

Он предупредил, что решившиеся на подобный шаг страны «должны четко это понимать». Ни одной иностранной базы на территории республики, подчеркнул Лукашенко, нет. Исключение составляют две базы России гражданского назначения.

Одна из них была построена еще во времена Советского Союза и предназначалась для раннего обнаружения пуска ядерных ракет из-за рубежа. Вторая является связной: с ее помощью ВС России держат связь со своим флотом в Атлантике. Служат на них около 30-40 человек.

«Вот и все базы» — пояснил Лукашенко.

Ранее он назвал коллективной выдумкой Запада информацию о возможном вхождении Белоруссии в состав РФ.