Лукашенко: Белоруссия продолжит покупать нефть у России

Белоруссия в будущем не откажется от российской нефти, но будет работать и с другими поставщиками. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко.

«Будем. Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавалась в том числе руками белорусов, тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная», — отметил Лукашенко.

По его словам, Белоруссия в любом случае не собирается «постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть».

«И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам», — добавил он. Его слова процитировало агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что каждый месяц Белоруссия недополучает около одного миллиона тонн нефти. Президент считает, что дело не только в том, что «кто-то за вентиль хватается». По его мнению, республика сама виновата в том, что вовремя не переориентировалась на другие рынки. Политик считает, что монополизм всегда приводит к неутешительным результатам.

В понедельник, 2 марта, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас встретился с президентом госнефтекомпании Азербайджана Socar Ровнагом Абдуллаевым. Румас заявил, что Минск собирается покупать нефть у разных поставщиков. Об этом написала газета «Известия».

Ранее Белоруссия и Москва не договорились об условиях поставки нефти. Поэтому белорусские нефтеперерабатывающие заводы перестали получать топливо с 3 января 2020 года. Тогда Лукашенко заявил, что готов покупать сырье у других стран по мировым ценам.

В феврале Москва и Минск подписали документ о компенсации за поставки грязной нефти из нефтепровода «Дружба». Плохое топливо пошло в Белоруссию 19 апреля 2019 года. Из-за этого объем транзита нефти по территории республики и доходы белорусского оператора нефтепровода упали.