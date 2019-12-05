Лукашенко: Белоруссия «как-нибудь выкрутится» без денег России
В преддверии переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о финансовой независимости от России. По его словам, республика не просит поддержки РФ и рассчитывает на собственные ресурсы и возможности. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на агентство «БелТА».
«Уже заговорили про последний транш Евразийского банка (Евразийского фонда стабилизации и развития). Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся — и выкручиваемся», — заявил Лукашенко.
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Президент Белоруссии подчеркнул, что республика нуждается в первую очередь в равных условиях для хозяйствующих субъектов. Он упомянул о периодических ограничениях поставок белорусских товаров в РФ и проблемах в получении разрешений для автоперевозчиков из Белоруссии.
«Даже если это конкуренция, то условия должны быть нормальные», — сказал белорусский лидер.