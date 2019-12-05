Лукашенко: Белоруссия «как-нибудь выкрутится» без денег России

«Уже заговорили про последний транш Евразийского банка (Евразийского фонда стабилизации и развития). Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся — и выкручиваемся», — заявил Лукашенко.

Лукашенко пообещал Белоруссии независимость и суверенитет Подробнее

Президент Белоруссии подчеркнул, что республика нуждается в первую очередь в равных условиях для хозяйствующих субъектов. Он упомянул о периодических ограничениях поставок белорусских товаров в РФ и проблемах в получении разрешений для автоперевозчиков из Белоруссии.

«Даже если это конкуренция, то условия должны быть нормальные», — сказал белорусский лидер.