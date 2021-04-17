Лукашенко анонсировал самое важное решение за годы президентства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что принял одно из самых принципиальных решений за четверть века своего управления республикой. Он не стал раскрывать, что это за решение, так как его сейчас формализуют. По словам белорусского лидера, он все расскажет позже.

«Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, я так по-народному говорю, „только через мой труп“, у них (оппозиционеров — прим. ред.) ничего не получится. Я принял решение. Это будет, скорее всего, декрет президента», — заявил Лукашенко во время всеобщего белорусского субботника. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко даже указал, какой сферы касается его решение.

Накануне политический обозреватель Артем Шрайбман заявил, что белорусский президент загнан в угол, а власть «находится на последнем Рубиконе». Так обозреватель оценил заявление Лукашенко на Всебелорусском народном собрании о том, что он не покинет свой пост, пока его сторонники не получат гарантий безопасности.