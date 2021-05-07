Лукашенко анонсировал раскрытие новых фактов по делу о перевороте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в скором времени расскажет новые громкие факты о подготовке госпереворота. По его словам, люди ужаснутся, когда правда раскроется.

«То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали, — цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите», — сказал Лукашенко. Его процитировало издание «Sputnik Беларусь».

Белорусский лидер выразил мнение о том, что не погруженные глубоко в ситуацию люди не воспринимают задержанных всерьез.

«Они бы и не делали это. А вот кто это планировал делать — это мы знаем, а кто исполнитель — мы вам покажем», — заверил политик.

Лукашенко добавил, что зарубежные спецслужбы оказались удивлены тому, какую серьезную операцию провели их коллеги из Белоруссии. По его словам, сейчас самое главное — это то, что фигуранты уголовного дела дают признательные показания.

В середине апреля Лукашенко объявил о задержании группы людей, которые готовили покушения на него и его семью. По данным президента Белоруссии, ко всему причастны американские спецслужбы. КГБ страны заявил, что планировалось не только физически устранить главу государства, но также устроить вооруженный мятеж для насильственного захвата власти.