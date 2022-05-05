Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин встретятся в ближайшее время. Об этом сообщило БелТА.

Лукашенко планирует передать Путину слова журналиста Associated Press. Тот попросил главу Белоруссии попросить российского лидера прекратить события вроде Бучи и Мариуполя.

«Я обещаю передать ваши слова президенту России. Мы в ближайшее время встретимся с ним. Обещаю. Но я хочу к вам, к Западу прежде всего, обратить такие же слова: прекратите врать», — сказал Лукашенко.

Он упрекнул журналиста в упоминании Бучи. Лукашенко рассказал, что в городе профессионально снимали фейки.

«Мы знаем, кто организовал эту показуху. Там в основном были англичане, которые на автомобилях — по-моему, четыре автомобиля мы видели, передали россиянам номера — прибыли из Львова, осуществляли съемку в Буче и потом вбрасывали в информационное пространство», — отметил президент Белоруссии.

Дата новой встречи пока неизвестна. В последний раз Лукашенко и Путин общались лично 12 апреля. Глава Белоруссии приехал на космодром Восточный. О встрече лидеров двух стран рассказал RT. Телеканал вел прямую трансляцию с места событий. Запись эфира опубликовали на сайте.