По официальным данным Центризбиркома, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам президентских выборов предварительно набрал 81%. Его главный конкурент Светлана Тихановская — 8%.

В Минске все еще работает один избирательный участок. В штабе Тихановской назвали непрозрачными процедуры exit polls и призвали дождаться официальных результатов.

Там также призвали действующую власть не применять силу к демонстрантам, так как это будет «большой ошибкой». Сорантица Тихановской Вероника Цепкало заявила, что команда оппозиционного лидера никого не призывает выходить на улицы.

В штабе Тихановской также заявили о политическом кризисе в Белоруссии.

«Реальный результат Тихановской должен быть, как у Лукашенко, но скорее всего итог будет, как придумает власть», — сказала Цепкало.

Она выразила надежду на то, что «силовики одумаются и перейдут на сторону народа, а сегодняшняя ночь в Минске закончится без крови». Более того, оппозиция призвала правоохранителей защитить мирные протесты.

Сейчас на улицы Минска вышли тысячи людей, они скандируют и требуют Александра Лукашенко покинуть пост президента республики. Это привело к столкновениям в крупных городах страны.

Видео: youtube

У стелы «Город-герой» силовики применили слезоточивый газ, пишет РИА «Новости». Также в Минске применили светошумовые гранаты.