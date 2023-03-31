Мир 31 марта 2023, 11:46 Лукашенко активизировал переговоры с Путиным о возвращении ядерного оружия в Белоруссию Лукашенко сообщил об активизации переговоров с Путиным по ядерному оружию в Белоруссии РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об активизации переговоров с лидером России Владимиром Путиным по возвращению ядерного оружия в республику. Политик отметил, что вопрос безопасности и сохранения суверенитета страны еще никогда не стоял так остро, сообщил ТАСС.

По словам Лукашенко, активизировать эти переговоры белорусское руководство вынудило развитие геополитической обстановки.

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«В складывающихся обстоятельствах и военно-политической обстановке вокруг нашей страны мною были активизированы настоятельные переговоры с президентом России Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия», — сказал он, выступая с посланием народу и парламенту республики.

Лидер Белоруссии напомнил, что ядерное оружие вывели из страны в 90-х годах под гарантии: «никаких санкций против тех, кто вывел, никакого давления, никакого планирования наступления и революций». Но эти условия были нарушены.

«Все растоптано», — добавил политик.

Президент России Владимир Путин в конце марта заявил, что в Белоруссии к июлю построят хранилище для тактического ядерного оружия.