Луизиану охватили беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими

В пресс-службе отдела полиции заявили, что вооруженный ножом мужчина устроил погром в круглосуточном магазине. Когда полиция прибыла на место, он шел к новой торговой точке. На приказ бросить оружие он не реагировал. Тогда против него использовали электрошокеры, но они не подействовали. После этого полиция начала стрелять. В социальных сетях разошлось видео с полицейскими и Пеллерином.

На опубликованных кадрах видно, как полицейские ведут на прицеле чернокожего мужчину. Когда он подходит к магазину на заправке, изображение пропадает, но слышны звуки, похожие на выстрелы. После видно, что мужчина лежит на земле, окруженный сотрудниками полиции.

Автор видео Рикаша Монтгомери заявила, что молодой человек продолжал идти по шоссе после того, как полицейские начали стрелять в него из электрошокеров и кричать ему, чтобы он опустился на землю. По ее словам, стрельба началась, когда он открыл двери в магазин на заправке.

Рикаша Монтгомери, снявшая на видео стрельбу, рассказала The Advertiser, что мужчина, державший что-то похожее на нож, продолжал идти по шоссе, в то время как некоторые офицеры стреляли в него из электрошокеров. По словам 18-летней Монтгомери, полицейские кричали ему, чтобы тот спустился на землю.

После смерти Пеллерина на улицах штата начались массовые протесты. Против участников акции выпустили спецназ. После применения дымовых шашек толпа разбежалась.

Родные убитого мужчины заявили, что он страдал психическим расстройством, поэтому мог не понять приказов полиции. Сейчас по факту стрельбы проводится расследование, а семья погибшего намерена подать в суд.

Это уже третий случай за полтора месяца, когда полицейские начинают стрелять по афроамериканцам. В июле правоохранители тяжело ранили мужчину, который оказал им сопротивление. В начале августа полиция застрелила подозреваемого в краже со взломом.

В этом году движение в защиту прав чернокожих Black Lives Matter стало массовым в США. Причиной стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в момент задержания полицейскими. Сначала в Миннеаполисе, где произошел трагический инцидент, а потом по другим городам начались акции протеста против расизма силовых структур. Они перерастали в погромы и беспорядки, которыми воспользовались преступные группировки.