Луганские газовики погибли в городе Брянка при обстреле ВСУ | 360°

Мир 27 сентября 2022, 21:55 Поделиться Telegram

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Viber Луганские газовики погибли в городе Брянка при обстреле ВСУ Правительство ЛНР сообщило о гибели трех сотрудников «Луганскгаза» при обстреле Брянки

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Украинские боевики обстреляли город Брянка в Луганской Народной Республике, уничтожив здание местной газовой службы. По предварительным данным, погибли трое сотрудников ГУП «Луганскгаз», еще пятеро получили ранения. Об этом говорится в официальном сообщении правительства республики.

Пострадавших госпитализировали в больницу. Состояние одного человека врачи оценили как тяжелое.

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Повреждения получили учебные корпуса и технические мастерские Брянковского колледжа, школа искусств, жилые многоквартирные дома и частный сектор.

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Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов подчеркнул, что убитых и пострадавших среди студентов и учеников нет. Все они уехали на объявленные в связи с референдумом каникулы.

По данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские боевики удариди по Брянке из ракетных систем залпового огня HIMARS.

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