Луганск проведет Парад Победы в один день с Россией
Парад в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне проведут в Луганске 24 июня, в один день с Россией. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на главу ЛНР Леонида Пасечника.
Мероприятия в республике перенесли на более позднюю дату из-за распространения коронавируса. Сейчас там идет подготовка к параду.
Ранее Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем в России. Указ опубликован на сайте президента. В этот день в Москве пройдет парад, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.