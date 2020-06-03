Луганск проведет Парад Победы в один день с Россией

Мероприятия в республике перенесли на более позднюю дату из-за распространения коронавируса. Сейчас там идет подготовка к параду.

Ранее Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем в России. Указ опубликован на сайте президента. В этот день в Москве пройдет парад, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.