Луганск несколько раз в год будут называть Ворошиловградом

В дни памяти, связанные с событиями Великой Отечественной войны, Луганск будут называть Ворошиловградом. Такое решение приняли для сохранения исторической памяти.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 16 апреля подписал указ «Об использовании наименования „город Ворошиловград“». Согласно документу, у Луганска появляется название Ворошиловград, которое будет использоваться в качестве символа города во время проведения мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной.

В указе обозначены три даты: 9 Мая, День памяти и скорби 22 июня и День освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков, которое произошло 14 февраля.

«С этим историческим названием связано героическое прошлое Луганска, и в памятные даты Великой Отечественной войны будет символично вспоминать об этом. Наша обязанность — хранить историю нашей Отчизны и передавать ее потомкам», — написал в Twitter Пасечник.

Луганск назывался Ворошиловградом с 1935-го по 1958-й и с 1970-го по 1990 год. Климент Ворошилов был маршалом Советского Союза.

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