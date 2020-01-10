    10 января 2020, 21:11

    Lufthansa объяснила соображениями безопасности отмену рейсов в Тегеран

    Ирина Нагайникова

    Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Иран после крушения украинского Boeing 737, сообщила газета «Известия».

    Ограничение будет действовать до 20 января. Речь идет о рейсах в Тегеран из Франкфурта-на-Майне.

    Как сообщил ТАСС, 9 января Lufthansa вернула самолет, успевший вылететь в столицу Ирана, из-за сообщений о том, что пассажирский Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение.

    Также отменены рейсы Austrian Airlines, которая входит в Lufthansa Group.

    Напомним, украинский самолет потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране 8 января. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

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