Lufthansa объяснила соображениями безопасности отмену рейсов в Тегеран

Ограничение будет действовать до 20 января. Речь идет о рейсах в Тегеран из Франкфурта-на-Майне.

Как сообщил ТАСС, 9 января Lufthansa вернула самолет, успевший вылететь в столицу Ирана, из-за сообщений о том, что пассажирский Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение.

Также отменены рейсы Austrian Airlines, которая входит в Lufthansa Group.

Напомним, украинский самолет потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране 8 января. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Ранее «360» писал о версиях причин авиакатастрофы в небе над Ираном.