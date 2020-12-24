Лучшим премьером для 2020 года британцы назвали Тэтчер

По данным издания, большая часть респондентов назвала Маргарет Тэтчер, которая возглавляла кабмин в 1979–1990 годах. 11% опрошенных высказались за Тони Блэра, руководившего правительством с 1997 по 2007 год. За ним идут 74-й премьер-министр Гордон Браун (6%) и 75-й премьер-министр Дэвид Кэмерон (5%).