«Лучший отель» мира в Париже ограбили на 100 тысяч евро

Около 21:30 (22:30 по московскому времени) двое вооруженных мужчин ворвались в отель George V, расположенный на Елисейских полях в Париже. Они разбили витрины, в которых хранились драгоценности известных ювелирных брендов, и похитили украшений на сумму 100 тысяч евро.

Как сообщила газета Le Figaro, при этом никто не пострадал. Полиция начала расследование.

Престижный парижский отель George V был построен в 1928 году. После реконструкции в конце ХХ века по версии некоторых изданий его объявили «лучшим отелем мира».

В 2017 году Ким Кардашьян ограбили в номере отеля. Преступники связали ее и закрыли в ванной, а сами вынесли драгоценностей на девять миллионов евро.