Мир 10 июня 2023, 12:56 Лучший козел отпущения. Захарова предупредила, что на Зеленского повесят даже убийство Кеннеди Захарова предложила США выдвинуть Зеленскому обвинения в убийстве Кеннеди РИА «Новости»

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Ситуация вокруг подрыва «Северных потоков» и расследования терактов развязала руки США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отметила в своем Telegram-канале, что теперь американцы смогут обвинить Украину в чем угодно — даже в убийстве Джона Кеннеди.

«Очень удобный момент для США раскрыть убийство президента Кеннеди. На [президента Украины Владимира] Зеленского сейчас можно повесить все», — отметила дипломат.

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Захарова добавила, что лучшего козла отпущения Соединенным Штатам не найти.

СМИ ранее заявили, что ЦРУ уведомляло бельгийские власти о причастности Украины к подрыву «Северных потоков». The Washington Post тоже писала, что американская разведка знала о планах киевского режима устроить теракт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что все обстоятельства диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» необходимо выяснять в ходе открытого международного расследования. Причем участие в нем должна принимать и российская сторона.