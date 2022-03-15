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    15 марта 2022, 12:22

    Лучший фронтовой бомбардировщик Су-34 показали на видео

    Максим Зинкин

    Лучшие из всех существующих фронтовых бомбардировщиков Су-34 показали на видео, его опубликовал Telegram-канал канала «Звезда».

    За счет хорошей маневренности самолет может биться в воздухе на равных с любым оппонентом.

    По данным Минобороны, с начала спецоперации на Украине уничтожены 124 реактивные системы залпового огня, 1000 единиц военной автомобильной техники ВСУ, 1298 танков и других боевых бронированных машин, 145 беспилотников и 469 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Ранее ведомство опубликовало кадры с уничтожением высокоточным оружием двух боевых машин Вооруженных сил Украины.