Лучшие из всех существующих фронтовых бомбардировщиков Су-34 показали на видео, его опубликовал Telegram-канал канала «Звезда».

За счет хорошей маневренности самолет может биться в воздухе на равных с любым оппонентом.

По данным Минобороны, с начала спецоперации на Украине уничтожены 124 реактивные системы залпового огня, 1000 единиц военной автомобильной техники ВСУ, 1298 танков и других боевых бронированных машин, 145 беспилотников и 469 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее ведомство опубликовало кадры с уничтожением высокоточным оружием двух боевых машин Вооруженных сил Украины.