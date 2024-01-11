Мир 11 января 2024, 06:03 «Лучшие». Военные ВСУ восхитились мастерством российских саперов ставить ловушки Украинский военный рассказал о потерях ВСУ из-за ловушек российских саперов Freepik

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Саперы ВС РФ прекрасно справляются с задачами на передовой. Об этом заявил украинский военный Анатолий в беседе с AFP.

«Ни для кого не секрет, что у России очень хорошие саперы, возможно, лучшие», — заявил он.

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Военный отметил, что обстановка на поле боя осложняется для ВСУ из-за «смертоносных методов поставки мин». Ловушка может быть на пачке сигарет, телефоне, денежной купюре и других неприметных вещах.

«Мы даже потеряли солдат из-за заминированной упаковки с банками пепси <…> Если вы попытаетесь их обезвредить, вы можете убить все свое подразделение», — рассказал военный.

Ранее командир российского взвода саперов заявил, что его бойцы установили противотанковые мины на нейтральной территории около позиций украинских военных на Запорожском направлении. По его словам, перед минированием военные тщательно изучили территории, проверили местность на взрывоопасные предметы и после этого установили минно-взрывные заграждения.