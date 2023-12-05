05 декабря 2023, 20:27
«Лучшее волонтерство — пойти в ВСУ». Депутат Рады призвала украинок идти на фронт
Депутат Верховной рады Безуглая призвала украинских женщин идти на фронт
Украинских женщин призвали пойти на фронт, чтобы усилить боевые подразделения ВСУ. Такое предложение озвучила зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Facebook*.
«Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? Лучшее волонтерство в 2024-м — прийти в ВСУ. Это касается и женщин», — написала политик.
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Нардеп уточнила, что сама прошла службу после мобилизации в 2015 году.
В ноябре газета The New York Times писала, что Минобороны Украины увеличит число женщин в рядах ВСУ из-за больших потерь. По информации издания, обладательниц военных специальностей уже поставили на учет, остальных привлекают с помощью рекламных роликов в соцсетях.
Причем готовят женщин-новобранцев именно к боевым заданиям: обучают обращению с оружием, сборке и разборке автоматов, тренируют скрываться от потенциального противника и идти на штурм захваченных зданий.
*Facebook — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чью деятельность в России признали экстремистской и запретили.
Верховная рада
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Украина
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