Мир 05 декабря 2023, 20:27 «Лучшее волонтерство — пойти в ВСУ». Депутат Рады призвала украинок идти на фронт Депутат Верховной рады Безуглая призвала украинских женщин идти на фронт Freepik

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Украинских женщин призвали пойти на фронт, чтобы усилить боевые подразделения ВСУ. Такое предложение озвучила зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Facebook*.

«Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? Лучшее волонтерство в 2024-м — прийти в ВСУ. Это касается и женщин», — написала политик.

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Нардеп уточнила, что сама прошла службу после мобилизации в 2015 году.

В ноябре газета The New York Times писала, что Минобороны Украины увеличит число женщин в рядах ВСУ из-за больших потерь. По информации издания, обладательниц военных специальностей уже поставили на учет, остальных привлекают с помощью рекламных роликов в соцсетях.

Причем готовят женщин-новобранцев именно к боевым заданиям: обучают обращению с оружием, сборке и разборке автоматов, тренируют скрываться от потенциального противника и идти на штурм захваченных зданий.

*Facebook — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чью деятельность в России признали экстремистской и запретили.