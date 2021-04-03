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    03 апреля 2021, 17:40

    «Лучше сдохну в Москве». Блогерша из Украины отказалась возвращаться на родину

    Алена Макаренко

    Украинская TikTok-блогерша Лиза Василенко почувствовала серьезную разницу между жизнью в Москве и Киеве, после чего резко отозвалась о родине. Свои взглядом она поделилась на YouTube-канале «Пушка».

    «Лучше сдохну в Москве». Блогерша из Украины отказалась возвращаться на родину

    Девушка переехала в столицу России и осознала, что Москва и Киев — как «небо и земля».

    «Когда со мной случается какая-то ерунда, я всегда думаю о том, что всяко лучше сдохнуть тут, чем на Украине», — завила Василенко.

    Блогерша пожаловалась на бездействие украинских полицейских. Девушка рассказала стражам порядка об избиении, но те отказались приезжать на вызов. Правоохранители напомнили, что у них выходной, поэтому предложить сообщить им о своих проблемах на следующий день.

    После переезда в Россию соотечественники травят Василенко и обвиняют в «предательстве родины».

    «Уехала бы я в Америку, меня бы не хейтили тогда», — уверена она.

    Девушка считает ненормальным, когда мнение о человеке формируется исходя из национальности и месте, куда он захотел перебраться.

    Украинская молодежь переезжает в Москву, потому что на родине им «реально нечего делать», заявила Василенко. А столица России дает им новые возможности, которых на Украине почти не найти.