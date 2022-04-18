«Лучше сдаваться»: командир батальона «Восток» показал видео ударов по «Азовстали»

Командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский опубликовал видео ударов российской авиации по металлургическому комбинату «Азовсталь». На предприятии держат оборону бойцы украинских вооруженных формирований.

Ходаковский призвал их сдаваться, заметив, что это единственный шанс выжить.

«На видео работа авиации, даже в километре от попадания взрывной волной толкает ощутимо. Это падает им на головы, и шансов нет — только поднимать руки. Мы их давим, сгоняем постепенно в кучу, но у нас нет выбора: либо мы, либо авиация и артиллерия — и они. Лучше сдавайтесь», — заявил командир батальона «Восток».

Представителям ВСУ и добровольческих формирований Украины, занявшим оборону на «Азовстали», утром 17 апреля предложили добровольно сложить оружие. При этом им гарантировали сохранить жизнь, однако те отказались. В российском Минобороны также заявили, что власти Украины отдали приказ не сдаваться в плен и распорядились применять высшую меру наказания для тех, кто попытается это сделать.

По словам командования вооруженных сил ДНР, украинские военнослужащие за последние несколько дней дважды пытались вырваться из окружения, однако обе попытки провалились. При этом многие из них погибли.