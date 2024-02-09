Мир 09 февраля 2024, 08:00 «Лучше послушаю Путина». Полное оговорок выступление Байдена шокировало американцев Пользователи Х из США предпочли интервью с Путиным выступлению Байдена Пресс-служба Кремля

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Пользователи соцсети Х из США заявили, что предпочли бы послушать интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, а не пестрящее оговорками внезапное выступление своего лидера Джо Байдена в Белом доме. Публикация в президентском аккаунте спровоцировала бурную реакцию.

Американцы назвали речь Байдена «катастрофой» и призвали его «уйти уже из любви ко всему святому». Кроме того, пользователи предположили, что это выступление — попытка отвлечь жителей США от интервью с президентом России.

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«Почему вы произносите эту неожиданную речь одновременно с публикацией интервью Путина?» — спросил один из комментаторов.

«Очевидно, что это отвлечение от интервью Путина с Такером Карлсоном», — ответил другой.

«Нет, я лучше послушаю Путина», — резюмировал третий.

Обращение Байдена к американцам было посвящено докладу спецпрокурора Роберта Гура, который написал об отношении президента к секретным документам. Разумеется, сразу же после заявления о том, что у него все в порядке с памятью, американский президент оговорился, назвав лидера Египта Абделя Фаттаха Саида Хусейна Халил ас-Сиси главой Мексики.