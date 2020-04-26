    26 апреля 2020, 15:00

    Лучшее место для резиденции Лукашенко. Ядерщик объяснил, почему в зоне отчуждения Чернобыля нельзя жить

    Андрей Фишер, Юлия Булыгина

    Территории Белоруссии, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, будут пригодны для жизни через 20 или 30 тысяч лет. Об этом сказал физик-ядерщик Андрей Ожаровский в ответ на призыв Александра Лукашенко к переселению.
    Лучшее место для резиденции Лукашенко. Ядерщик объяснил, почему в зоне отчуждения Чернобыля нельзя жить

    «Лукашенко я хотел бы посоветовать действительно переехать и жить в районах чернобыльской катастрофы, своим примером показать, что он не балабол, а нормальный, брутальный лидер. Я думаю, он это делать не будет по понятным причинам. Одно дело — языком молотить, а другое — что-то на самом деле делать», — отметил физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

    Ожаровский заметил, что в таком случае «лучшее место» для резиденции Лукашенко там, где наибольшая концентрация цезия и стронция.

    Физик напомнил, что карта загрязнения после аварии Чернобыля пятнистая. Есть долгоживущие радионуклиды, концентрация которых станет более-менее нормально примерно через 20-30 тысяч лет. Цезий и стронций станут безопасными через 300 лет после катастрофы.

    Основная опасность — от цезия и стронция, так что ждем еще 270 лет, после этого можно будет жить на тех территориях. Ничто не может изменить, это физика

    Андрей Ожаровский.

    Он подтвердил, что и сейчас есть так называемые самоселы. Это люди, которые из-за незаметной радиации живут на зараженной территории. По мнению Ожаровского, воздействие радиации напоминает коронавирус — «кто-то переболел без симптомов, а кто-то умер».

    Лукашенко объявил, что в 30-километровой зоне отчуждения сейчас нужно создавать производственные предприятия разной направленности.