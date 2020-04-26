Лучшее место для резиденции Лукашенко. Ядерщик объяснил, почему в зоне отчуждения Чернобыля нельзя жить

Территории Белоруссии, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, будут пригодны для жизни через 20 или 30 тысяч лет. Об этом сказал физик-ядерщик Андрей Ожаровский в ответ на призыв Александра Лукашенко к переселению.

«Лукашенко я хотел бы посоветовать действительно переехать и жить в районах чернобыльской катастрофы, своим примером показать, что он не балабол, а нормальный, брутальный лидер. Я думаю, он это делать не будет по понятным причинам. Одно дело — языком молотить, а другое — что-то на самом деле делать», — отметил физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

Ожаровский заметил, что в таком случае «лучшее место» для резиденции Лукашенко там, где наибольшая концентрация цезия и стронция.

Физик напомнил, что карта загрязнения после аварии Чернобыля пятнистая. Есть долгоживущие радионуклиды, концентрация которых станет более-менее нормально примерно через 20-30 тысяч лет. Цезий и стронций станут безопасными через 300 лет после катастрофы.

Основная опасность — от цезия и стронция, так что ждем еще 270 лет, после этого можно будет жить на тех территориях. Ничто не может изменить, это физика Андрей Ожаровский.

Он подтвердил, что и сейчас есть так называемые самоселы. Это люди, которые из-за незаметной радиации живут на зараженной территории. По мнению Ожаровского, воздействие радиации напоминает коронавирус — «кто-то переболел без симптомов, а кто-то умер».

Лукашенко объявил, что в 30-километровой зоне отчуждения сейчас нужно создавать производственные предприятия разной направленности.