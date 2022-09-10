Латвийская православная церковь прокомментировала свое отделение от РПЦ | 360°

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Латвийская православная церковь прокомментировала свое отделение от РПЦ

ЛПЦ отделилась от РПЦ и призвала всех сохранять мир

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Латвийская православная церковь объяснила, что отделение от РПЦ носит только юридический характер и ничего не меняет. Об этом сообщили на сайте ЛПЦ.

Церковники сообщили, что теперь их община носит автокефальный статус, то есть она стала независимой от «церковных центров за рубежами Латвии». Но тут же подчеркнули, что общение со всеми православными церквями мира сохранят.

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«Изменение статуса не меняет православную веру, обряды, традиции и внутреннюю церковную жизнь», — говорится в сообщении.

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Свежеиспеченная независимая ЛПЦ попросила «сохранять мирное устроение духа» и поддерживать единство церкви, но так, чтобы при этом не нарушались законы Латвии.

Сайт kp.ru напомнил, что Латвийская православная церковь отделилась от Русской православной церкви решением депутатов прибалтийской республики, которые придали ей автокефальный статус.

Советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил, что принятие Сеймом Латвии закона об автокефалии Латвийской православной церкви — это «безумное вторжение» государства в дела церкви.

В Латвии же заявляют, что отказ от связей с Московским патриархатом важен для верующих и обеспечения национальной безопасности.

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