Мир 14 января 2024, 12:40 «Ложный сигнал». КНР выразила США протест из-за сообщения Госдепа Тайваню Китай выразил США протест из-за ложного сигнала сепаратистам Тайваня piqsels

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Госдепартамент США подал ложный сигнал сепаратистам на Тайване, опубликовав заявление по поводу выборов на острове. Об этом заявил МИД КНР.

«Сообщение серьезно нарушает принцип „одного Китая“ и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно нарушает взятое на себя США политическое обязательство поддерживать с тайваньским регионом исключительно культурные, торговые и другие неофициальные отношения», — процитировало министерство РИА «Новости».

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Китай выразил «крайнее недовольство» и сделал США «серьезное представление».

«Заявление [Госдепа США] посылает ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за „независимость Тайваня“», — добавили в китайском МИД.

В ведомстве напомнили, что КНР всегда выступала против официальных контактов Соединенных Штатов и Тайваня в любой форме и против вмешательства США в дела Тайваня и их попыток использовать остров для сдерживания Китая.

При этом накануне, 13 января, президент США Джо Байден заявил, что не поддерживают обретение Тайванем независимости.