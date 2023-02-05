Мир 05 февраля 2023, 08:43 Ложь США о химическом оружии в Ираке назвали преступлением без срока давности Спикер Совфеда Матвиенко назвала преступлением ложь США о химоружии в Ираке РИА «Новости»

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Заявление бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, продемонстрировавшего пробирку с белым порошком на заседании Совбеза ООН в качестве якобы доказательств наличия у Ирака химического оружия, является преступным и не имеет срока давности. Об этом в Telegram-канале написала спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко.

По ее словам, России следует напомнить об этом во время ближайшего заседания на площадке ООН.

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«Это преступление, не имеющее сроков давности. В памяти человечества оно должно остаться именно таким. Нам нужно сделать все, чтобы память о виновниках той трагедии не стерлась. Имена принимавших решения известны, им нельзя позволить ускользнуть от суда», — заявила Матвиенко.

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Спикер Совфеда подчеркнула, что из-за целенаправленной лжи американской стороны Ирак полностью разрушили, в стране наступил гуманитарный кризис, погибли невинные люди и оказались стерты с лица земли памятники древней цивилизации.

Пауэлл являлся одним из главных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году. На заседании Совета безопасности ООН 5 февраля он сообщил, что получил информацию о разработке Ираком биологического оружия.

В качестве доказательства своих слов он продемонстрировал членам Совбеза пробирки с неизвестным белым порошком.

Пауэлл умер в 2021 году из-за осложнений после заболевания COVID-19.