Лозанский заявил, что Байдену придется признать провал США в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил о правильности решения вывода американских войск из Афганистана. Президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский отметил, что такое заявление является ложью. Об этом он рассказал с беседе с «Общественной службы новостей».

«Байдену ничего не остается, как говорить такие вещи, однако он сам себе противоречит. Байден находится в безвыходной ситуации, на него идет давление не только от республиканцев, но и от своих однопартийцев. Даже пресса подвергает его критике», — заявил он.

Эксперт заявил, что поражение в Афганистане напоминает поражение США во Вьетнаме. По его мнению, американский президент объявил Россию и Китай своими противниками. Он отметил, что на данный момент вокруг Соединенных Штатов образуется новая коалиция демократий, в которую войдут противники России и Китая.