Мир 01 февраля 2024, 02:37 «Ловушка для Запада». Визит Путина в Калининград нарушит поддержку Украины Полковник Бреттон-Гордон: визит Путина в Калининград вызвал панику в Европе РИА «Новости»

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Визит президента России Владимира Путина в Калининград во время учений НАТО Steadfast Defender 2024 вызвал панику в Европе и может привести к прекращению западной поддержки Украины. Такое мнение выразил полковник Вооруженных сил Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье для The Telegraph.

Бывший военный предположил, что время для поездки в Калининград Путин выбрал не случайно. По мнению офицера, посетив город в «сердце Европы» на фоне масштабных учений НАТО, президент России послал сигнал западным странам.

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«Чем больше будут паниковать европейские страны, тем больше они будут склонны думать о собственной защите, а не предоставлении жизненно важного оружия Киеву», — сделал вывод Бреттон-Гордон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не считать поездку Путина в Калининград посланием НАТО. По словам официального представителя Кремля, посещать регионы России — основная работа президента.