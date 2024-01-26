Мир 26 января 2024, 10:27 Ловушка для политиков. Россия обросла мифами для США и стала злом Foreign Affairs: напряжение и конфликты США и России возникли из-за непонимания РИА «Новости»

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Взаимное непонимание Соединенных Штатов и России породило напряжение и конфликты. Отношения между странами давно находятся под влиянием мифов, написали бывшие американские дипломаты Майкл Киммейдж и Джереми Шапиро в колонке для Foreign Affairs.

Россия и США питают особенно сильные мифы друг о друге. Американцы рассматривают Россию как страну без внутренней политики, автократическую державу, зло, место сплошного деспотизма, указали дипломаты.

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«Мифы, которых американцы придерживаются по поводу России, также являются ловушкой. Она заставляет политиков неправильно понимать Кремль и упускать возможности ослабить режим или найти компромиссы», — указали авторы материала.

Лидерам США необходимо усерднее работать над тем, чтобы «подняться над этими архетипами», свести к минимуму опасные неверные интерпретации. Осознание собственных ложных толкований дало бы американским политикам больше гибкости, помогло бы развить стратегическое сочувствие и предвидеть будущие изменения в российской политике, заявили экс-дипломаты.

Ранее помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что экономическое руководство России очень талантливо и помогает государству справляться с рестрикциями Запада.