Louis Vuitton купила Tiffany за $16,2 млрд

Французская группа компаний по производству предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) приобрела ювелирную компанию Tiffany. Сумма сделки составила 16,2 миллиарда долларов.

«LVMH и Tiffany & Co. объявляют, что достигли окончательного соглашения о приобретении Tiffany по цене 135 долларов за акцию», — сообщил официальный сайт LVMH.

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Главный исполнительный директор Louis Vuitton Бернар Арно заявил, что группа компаний под его руководством гордится, что Tiffany отныне будет причастна к бренду LVMH. «Мы рады приветствовать в нашей семье Tiffany — компанию с беспрецедентным наследием и уникальным положением в мировом ювелирном мире», — приводит сайт слова Арно.

Генеральный директор Tiffany Алессандро Больоло в свою очередь отметил, что эта сделка обеспечит дальнейшую поддержку и импульс к трансформации знаменитого ювелирного бренда. В сообщении LVMH говорится, что покупка Tiffany позволит Louis Vuitton укрепить позиции на рынке США, а также вывести свой часовой и ювелирный бизнес на новый уровень. Ожидается, что сделку окончательно завершат в середине 2020 года.

Холдинг Louis Vuitton специализируется на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров. Компанию основал французский предприниматель и дизайнер Луи Виттон в 1854 году.