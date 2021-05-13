Лотерею и приз в 1 млн долларов пообещали в американском штате Огайо для вакцинировавшихся от коронавируса

Власти американского Огайо с конца мая начнут проводить еженедельную неделю с призом в один миллион долларов для популяризации вакцинации от коронавируса. В ней смогут принять участие только те, кто сделал прививку. Об этом заявил губернатор штата Майк Девайн.

«Через две недели, 26 мая, мы выберем победителя среди взрослых, кто получил как минимум одну дозу вакцины. Такие объявления будут происходить каждую среду на протяжении пяти недель, и каждый победитель получит один миллион долларов», — сказал он в видеообращении, которое появилось на официальном канале администрации штата в YouTube.

Принять участие смогут люди старше 18 лет, которые являются жителями Огайо. При этом человек должен получить по крайней мере одну дозу вакцины до момента выявления победителя.

Для подростков в возрасте от 12 до 17 лет проведут другую лотерею, но на аналогичных условиях. В итоге власти Огайо полностью оплатят пятерым школьникам обучение в одном из университетов штата. Деньги на эти инициативы штат возьмет из средств, полученных из федерального бюджет в рамках мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США коронавирусом заразились более 32,8 миллиона человек, скончались 583 647. Также по информации университета, в Штатах сделано уже 264,6 миллиона прививок. Полный курс вакцинации прошли 117,6 миллиона человек.