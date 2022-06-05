Лошади из Исландии начали отвечать на электронную почту

Забыть о работе на время отдыха помогут лошади. Кони ответят на ваши письма, пока вы будете в отпуске. Для этого разработчики из Исландии придумали сервис OutHorse Your Email.

Авторы проекта утверждают, что 41% людей регулярно проверяют емэйл в нерабочее время. Это мешает полноценному отдыху, по их словам. Создатели сервиса OutHorse Your Email предложили делегировать эти рутинные задачи лошадям.

Можно отдыхать и ни о чем не думать, а если кто-то напишет, лошади сами ответят. Исландские скакуны наберут какую-нибудь отсебятину на конской клавиатуре. Это никому не доставит хлопот. Лошадям нравится гулять и резвиться на специальных площадках. Они даже не знают, что в это время отвечают на чью-то почту и отправляют всякую абракадабру.

Услуга доступна всем. Можно даже выбрать понравившуюся лошадь. Нужно только заполнить простую форму на сайте проекта и указать даты отпуска.