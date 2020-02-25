Лос-Анджелес попрощался с Коби Брайантом

На арене Staples Center в Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом. На ней собрались около 30 тысяч человек.

По данным АР, с речью выступили шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан, телеведущий Джимми Киммелл и четырехкратный победитель НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил. Певицы Бейонсе и Кристина Агилера выступили с музыкальными композициями. Жена спортсмена Ванесса сквозь слезы поблагодарила поклонников мужа за преданность. Кори Брайант, его 13-летняя дочь и еще семь человек погибли 26 января в результате падения вертолета. Авария произошла недалеко от Лос-Анджелеса.