L’Oreal избавится от надписей «белая» и «светлая» на косметике

L’Oreal последовала примеру компании Unilever, которая приняла аналогичное решение днем ранее. Американская организация Johnson & Johnson пошла дальше и прекратила продажу косметики, делающей тон кожи светлее. Клиенты попрощаются с продуктами Neutrogena и Clean & Clear.

Одними из первых в ребрендинг вступили PepsiСо и Mars. Так PepsiCo изменит продукты для завтрака Aunt Jemima, на логотипе которого изображена темнокожая женщина. А Mars Inc разработает новую упаковку рисовых продуктов Uncle Ben’s. На ней нарисован пожилой афроамериканец, работавший на техасского фермера.

В США с конца мая бушуют массовые протесты в защиту прав афроамериканцев. В акции были вовлечены больше 30 штатов. Зачастую мирные шествия перерастали в беспорядки и мародерства. На днях протестующие в Вашингтоне попытались снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону. Люди прорвали полицейское оцепление и устроили стычку со стражами порядка.