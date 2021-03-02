Хорватский журналист рассказал, когда у России лопнет терпение

Германия может отказаться от строительства «Северного потока — 2», чтобы улучшить отношения с США. В этом случае терпению России может прийти конец, после чего последует жесткий ответ. Так считает хорватский журналист Д. Марьянович.

В своей статье для издания Advance журналист заявил, что сейчас перед Германией стоит сложный выбор. Власти должны завершить строительство «Северного потока — 2» и при этом умудриться восстановить отношения с США. Газопровод из России нужен Германии для обеспечения энергетической безопасности. Но стране также необходима помощь Запада для решения вопроса о физической безопасности.

«Если бы они могли выбирать, то были бы самыми ярыми союзниками США на публике, но при этом оставались бы лояльными партнерами русских за кулисами», — отметил Марьянович.

Он добавил, что Вашингтон обладает рычагами давления, от которых у Берлина «трясутся колени». При этом немцам придется выплатить внушительную компенсацию «Газпрому» в случае отказа от проекта. По словам журналиста, Россия всегда себя вела корректно в вопросах поставок газа, но терпение может лопнуть.

«Но сколько еще это продлится? У российской корректности, наверное, тоже есть свои пределы. <…> Отказ от подобного мегапроекта может рассердить русских и, возможно, настолько, что они захотят отмщения», —заявил Марьянович.

Журналист подчеркнул, что Москва может жестко ответить Берлину, из-за чего Германия окажется в крайне сложном положении.