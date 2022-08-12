Лондонские зрители увидят спектакль с гендерно нейтральной Жанной д’Арк

В новой пьесе театра «Глобус» в Лондоне Жанну д’Арк изобразили как гендерно нейтрального персонажа. Об этом написала The Times.

В спектакле «Я, Жанна», премьера которого состоится 25 августа, о главной героине будут говорить, используя местоимение «они». Зрителям покажут историю «возвышения» Жанны во время Столетней войны между французами и англичанами. Главную роль сыграет Изобель Том — это будет ее первая большая роль в театре.

По данным издания, в самом театре спектакль описывают как «живой, странный и полный надежд».

Ранее гендерно нейтральная фея появилась в мюзикле «Золушка», который вышел в 2021 году.

Гендерно нейтральные местоимения ввели в игре The Sims 4. Разработчики решили создать «полностью инклюзивное общество». Новая функция появилась в игре в режиме создания персонажей.

В 2021 году на Западе стало модно давать детям гендерно нейтральные имена: мальчикам — Татум, Финли и Иден, а девочкам — Стиви, Леннон, Ремингтон и Логан.