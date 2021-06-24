«Лондон утратил манеры»: Захарова назвала ложью заявление посольства о британском эсминце

Посольство Великобритании заявило, что никто не стрелял по эсминцу Defender в Черном море. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова ложью.

Захарова напомнила, что по словам британского посольства, никто не стрелял по эсминцу Defender. Корабль якобы совершал мирный проход через территориальные воды Украины. Весь маршрут соответствовал международному праву. Также посольство назвало неточным описание события российской стороной.

«Кто же врет: британское Минобороны, британский журналист телеканала „Би-би-си“ или британское посольство в Москве? Ответ есть», — написала официальный представитель министерства в своем Telegram-канале.

Она добавила, что солгали Минобороны и посольство. По словам Захаровой, не постоянно же спецслужбам Великобритании подставлять телеканал.

«В Лондоне утратили манеры. Хочется посоветовать британским партнерам: в следующий раз захотите „мирно зайти“, стучите», — заключила она.

Ранее журналист Джонатан Бил заявил, что эсминец шел по международно-признанному морскому маршруту. При этом он отметил, что выстрелы были слышны за пределами дальности поражения. Минобороны России сообщало, что Defender нарушил российскую границу, после чего сторожевой корабль Черноморского флота открыл предупредительный огонь.