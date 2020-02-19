Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс

Великобритания выступила против отправки Россией гуманитарных конвоев в Донбасс. Так, британский постпред при ООН Карен Пирс призвала российскую сторону содействовать в доставке международной гуманитарной помощи в Донбасс, и перестать отправлять «неожиданные гуманитарные конвои».

«Мы призываем Россию немедленно прекратить практику отправления нежданных гуманитарных конвоев через границу и вместо этого сфокусироваться на содействии в безопасной доставки международной помощи», — приводит «Интерфакс — Украина» слова Пирс, которые она произнесла на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Также она пояснила, что международная помощь основана на согласованном международном механизме, как предусмотрено минскими соглашениями.

Британский постпред подчеркнула, что Лондон полностью поддерживает минские соглашения и приветствует обязательства украинского лидера Владимира Зеленского дипломатическим путем закончить конфликт в Донбассе.

Это заседание Совбеза ООН было инициировано делегацией России для обсуждения выполнения минских соглашений. Такое предложение российская сторона выдвинула в связи с пятой годовщиной подписания документа.

В феврале 2015 года в Минске прошли многочасовые переговоры глав России, Украины, Франции и Германии. Тогда же прошла встреча контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украине. В итоге представители четырех стран разработали план действий для достижения мира в Донбассе.

Документ включал в себя 13 пунктов. В нем говорилось о прекращении огня в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, отводе сил от линии разграничения между украинскими силовиками и ополчением. Среди политических изменений Украине предлагали конституционную реформу государства, ее итогом должна была стать децентрализация власти. Как предполагалось, что ДНР и ЛНР получат особый статус. Через несколько дней после переговоров Совбез ООН одобрил эти договоренности.