Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс
«Мы призываем Россию немедленно прекратить практику отправления нежданных гуманитарных конвоев через границу и вместо этого сфокусироваться на содействии в безопасной доставки международной помощи», — приводит «Интерфакс — Украина» слова Пирс, которые она произнесла на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.
Также она пояснила, что международная помощь основана на согласованном международном механизме, как предусмотрено минскими соглашениями.
Британский постпред подчеркнула, что Лондон полностью поддерживает минские соглашения и приветствует обязательства украинского лидера Владимира Зеленского дипломатическим путем закончить конфликт в Донбассе.
Это заседание Совбеза ООН было инициировано делегацией России для обсуждения выполнения минских соглашений. Такое предложение российская сторона выдвинула в связи с пятой годовщиной подписания документа.
В феврале 2015 года в Минске прошли многочасовые переговоры глав России, Украины, Франции и Германии. Тогда же прошла встреча контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украине. В итоге представители четырех стран разработали план действий для достижения мира в Донбассе.
Документ включал в себя 13 пунктов. В нем говорилось о прекращении огня в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, отводе сил от линии разграничения между украинскими силовиками и ополчением. Среди политических изменений Украине предлагали конституционную реформу государства, ее итогом должна была стать децентрализация власти. Как предполагалось, что ДНР и ЛНР получат особый статус. Через несколько дней после переговоров Совбез ООН одобрил эти договоренности.