Лондон предоставит Киеву пакет военной помощи размером 300 миллионов фунтов

Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию Даунинг-стрит. Предполагается, что премьер-министр страны Борис Джонсон объявит об этом во время выстуления перед украинской Радой по видеосвязи. Выступление запланировано на 3 мая.

«Премьер-министр выступит во вторник по видеосвязи и станет первым мировым лидером, выступившим перед Верховной Радой с начала конфликта. Правительство объявит о новом пакете оборонительной военной помощи Украине в размере 300 миллионов фунтов стерлингов и направит специализированные машины для гражданской защиты», — говорится в сообщении Даунинг-стрит.

Ранее министры британского правительства сообщили парламенту о намерении отправить на Украину современных ракет Land Brimstone и средств ПВО STORMER. В новый пакет помощи войдет оборудование для радиоэлектронной борьбы, радиолокационная система противодействия батареям, оборудование для подавления помех GPS и тысячи приборов ночного видения.

Также в ближайшие недели на Украину должны отправиться тяжелые БПЛА «для оказания поддержки изолированным силам» и более десяти новых специализированных автомобилей Toyota Landcruiser, которые должны помочь защитить гражданских чиновников на Востоке страны и эвакуировать мирных жителей из прифронтовых районов.

Ранее издание Visegrad 24 сообщило, что решение Польши передать Киеву 232 танка Т-72М1 вывело страну на второе место по объему поставленного вооружение на Украину.