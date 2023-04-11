11 апреля 2023, 04:55
Лондон открестился от едва не сбитого российским Су-27 самолета над Черным морем
FT: Минобороны Британии опровергло версию о своем едва не сбитом самолете над Черным морем
Минобороны Британии опровергло версию о едва не сбитом в 2022 году самолете российским истребителем Су-27 над Черным морем. Речь идет об очередной обнародованной партии секретных документов Пентагона и американской разведки, написала Financial Times.
«Эти сообщения содержат неточности и не отражают того, что произошло в международном воздушном пространстве над Черным морем», — сказал изданию неназванный собеседник из оборонного ведомства.
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Как утверждалось, 29 сентября прошлого года британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint, выполнявший «рутинное патрулирование», был едва не сбит ракетой, которую выпустил рядом с ним российский истребитель Су-27.
Тогда глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что он обсудил это происшествие с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Со слова Уоллеса, российская сторона провела проверку и выяснила, что ракета была выпущена по ошибке.
В документе по версии американских СМИ ситуация представлена так, что российская ракета якобы едва не сбила британский самолет-разведчик.
Ранее опубликовавшая документы с происшествием над Черным морем газета The Washington Post сообщила по этому поводу, что «инцидент был более значительным, чем было раскрыто ранее, он мог бы втянуть Соединенные Штаты и их союзников по НАТО непосредственно в конфликт на Украине».
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