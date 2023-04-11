Мир 11 апреля 2023, 04:55 Лондон открестился от едва не сбитого российским Су-27 самолета над Черным морем FT: Минобороны Британии опровергло версию о своем едва не сбитом самолете над Черным морем РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минобороны Британии опровергло версию о едва не сбитом в 2022 году самолете российским истребителем Су-27 над Черным морем. Речь идет об очередной обнародованной партии секретных документов Пентагона и американской разведки, написала Financial Times.

«Эти сообщения содержат неточности и не отражают того, что произошло в международном воздушном пространстве над Черным морем», — сказал изданию неназванный собеседник из оборонного ведомства.

Реклама

Как утверждалось, 29 сентября прошлого года британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint, выполнявший «рутинное патрулирование», был едва не сбит ракетой, которую выпустил рядом с ним российский истребитель Су-27.

Тогда глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что он обсудил это происшествие с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Со слова Уоллеса, российская сторона провела проверку и выяснила, что ракета была выпущена по ошибке.

В документе по версии американских СМИ ситуация представлена так, что российская ракета якобы едва не сбила британский самолет-разведчик.

Ранее опубликовавшая документы с происшествием над Черным морем газета The Washington Post сообщила по этому поводу, что «инцидент был более значительным, чем было раскрыто ранее, он мог бы втянуть Соединенные Штаты и их союзников по НАТО непосредственно в конфликт на Украине».