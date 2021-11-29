Локдаун ввели власти Нидерландов

В Нидерландах ввели локдаун из-за недавно выявленного штамма коронавируса «омикрон». В стране с 17:00 до 05:00 будут закрыты заведения общепита, кинотеатры, а также непродовольственные магазины. Об этом написал ОТР.

Кроме того, власти приняли решение вывести на улицы больше сотрудников органов правопорядка из-за опасения протестов.

«Единственное, что мы можем сделать — следовать новым правилам и надеяться, что не станет хуже. Для меня это не проблема. Я медсестра, и я каждый день вижу, как страдают пациенты с коронавирусом», — рассказала медсестра Вильма ван Кампен.

Положительный тест на «омикрон»-штамм сдали минимум 13 человек, которые недавно вернулись в страну из ЮАР.

Введенный локдаун планируется в Нидерландах до середины декабря. Местные врачи переживают, что из-за роста заболевших в отделениях интенсивной терапии в скором времени могут закончиться места.