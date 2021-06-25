Локдаун ввели в Сиднее из-за ухудшающейся эпидемической ситуации

Жесткие ограничительные меры введут в четырех центральных районах Сиднея из-за ухудшающейся эпидемической ситуации. К такому решению пришли власти штата Новый Южный Уэльс в Австралии.

Четыре района Сиднея — Вуллара, Уэверли, Рэндвик и центральный деловой квартал — закроются на карантин, заявил премьер-министра региона Глэдис Береджиклян. Число заболевших в мегаполисе увеличилось на 22 за сутки — до 65 пациентов.

Местные жители теперь вынуждены сидеть дома, выходить из которого разрешается при крайней необходимости. Можно будет только посетить врача, позаниматься спортом, поехать на работу или учебу, если сфера деятельности не подразумевает удаленку. Лица старше 12 лет должны надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Те, кто приезжал в эти районы в последние две недели, должны пройти тестирование на коронавирус и самоизолироваться.

В закрытых районах Сиднея закроются все предприятия, учреждения и ведомства за исключением магазинов, аптек, заправок и банков. Предприятия общественного питания продолжат работу в обычном режиме, если они доставляют блюда или продают навынос.

Локдаун продлится с 26 июня до 2 июля, написал сайт «Аргументы и факты».