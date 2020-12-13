Локдаун и новые тарифы ЖКХ: власти Украины уличили в желании «удушить» граждан

Эксперт напомнил, что в стране с 8 по 24 января начнет действовать новый локдаун. Все это приведет к падению выручки у предприятий малого и среднего бизнеса, а огромное количество граждан останется без постоянного дохода.

Такие меры принимаются после объявленного повышения цен на газ. После пересчета эта сумма в платежках у многих выросла в два и более раза. Если в Тернополе жители платили по 1,03 гривны за кубометр, то с нового года 2,34 гривны за тот же объем.

На фоне этих событий депутат Рады от президентской партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев предложил поднять для населения цены на электроэнергию, так как действующие тарифы не покрывают даже доставку электричества до потребителей.

«Понятно, чью шерсть будут стричь под самый корень», — констатировал Гончаров. По его словам, по итогам этих решений можно ждать обвала платежеспособности украинцев и экономический коллапс. Спасать свое население власти не намерены.

О введении карантина на Украине объявил премьер-министр правительства Денис Шмыгаль. Он заявил, что в период с 8 по 24 января в стране будут работать только аптеки, банки, продуктовые магазины и отели. Заведения общественного питания смогут только выдавать и доставлять заказы.

Школьники и студенты отправятся на каникулы. Массовые мероприятия запрещены. Движение общественного транспорта возможно в режиме «оранжевой» эпидемиологической зоне. Это означает, что в салоне не могут находиться более 20 пассажиров.