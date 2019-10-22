Логотип Олимпиады-2024 показали в Париже

Россия ответила на идею Токио провести Олимпиаду на Курилах Подробнее

На логотипе изображен олимпийский огонь, а сам главный символ Игр представляет собой золотую медаль. Но это не единственное толкование логотипа в стиле арт-деко.

Если присмотреться, можно увидеть очертание головы девушки и ее губы. Это Марианна — символ французской республики. Дизайнеры и задумывали соединить в одном рисунке три образа: Марианну как символ Франции, огонь как символ Олимпиады и золотую медаль как символ спорта.

«Он (логотип) состоит из трех символов, простых и мощных. Эти символы показывают лицо, которое воплощает наше стремление поставить людей в центр Игр… Впервые в истории Игр наша эмблема станет общей для Олимпийских и Паралимпийских игр», — заявили организаторы.

Олимпийские и Паралимпийские игры проходили в Париже в 1900 и 1924 годах. О том, что этот город вновь станет столицей мировых соревнований, стало известно в сентябре 2017 года. В конкурсе Париж обошел своего ближайшего конкурента — Лос-Анджелес. Кроме них на право проведения Игр 2024 года претендовали Бостон (США) и Будапешт (Венгрия). Затем оба города отказались от участия в конкурсе.