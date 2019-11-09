Логопед научила собаку говорить. Песель счастлив

Кристина Хангер — дипломированный логопед. Свои профессиональные знания она использовала, чтобы научить собаку общаться почти как люди. Девушка уверена, что если очень захотеть, можно научить разговаривать даже пса.

Стелла — так зовут собаку — теперь умеет выражать свои желания. Друг человека пока не произносит слова, но уже умеет с помощью специальной дощечки с кнопками говорить, чего ей хочется.

Каждая кнопка подписана. При нажатии она озвучивает слово или фразу. Нажав на одну, Стелла может сообщить что хочет перекусить. Другую — что ей нужно выйти на улицу. Третью — что неплохо было бы поиграть с мячиком.

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«Еда», «мяч», «улица», «помоги», «хочу», «смотри». Нажимая кнопки по очереди, собака вполне осмысленно складывает слова в предложения. Хозяйка и собака друг друга прекрасно понимают.

«Счастлива. Мяч. Хочу на улицу», — рассказала Стелла в видеоролике. И выжидающе посмотрела на хозяйку.