Мир 11 апреля 2023, 10:50 Логистический тыл восточного фланга НАТО решили создать в Польше Премьер-министр Моравецкий: в Польше появится логистический тыл восточного фланга НАТО РИА «Новости»

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Склады с вооружением НАТО, которые создают в Польше, вместят тысячи единиц военной техники. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий перед вылетом в США, которые он посетит с рабочим визитом. По его словам, в республике делают логистический тыл восточного фланга Североатлантического альянса. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В Повидзе и некоторых других местах в Польше будут складироваться несколько тысяч единиц военного оборудования НАТО. Это танки, БМП, разного рода вооружение, которое позволит быстро активизировать восточный фланг НАТО, если будет такая необходимость», — сказал он.

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Визит Моравецкого в США продлится с 11 по 13 апреля. В рамках поездки планируются переговоры в Белом доме. Премьер встретится с представителями ведущих компаний оборонного сектора Штатов и примет участие в дебатах, которые пройдут в штаб-квартире Международного валютного фонда. Он обсудит с руководством США экономическое сотрудничество между двумя странами, а также тему безопасности Польши.

Ранее польский министр обороны Мариуш Блащак заявил о вводе в работу базы материального обеспечения американских войск. Она находится в Повидзе Великопольского воеводства.